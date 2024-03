Σε κλίμα ακραίας πόλωσης η πρόταση δυσπιστίας – Η τοποθέτηση του Κ. Καραμανλή στη Βουλή

Οι συγκρούσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών ήταν σφοδρές, με την κυβερνητική πλειοψηφία να καταγγέλλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για απόπειρα εκμετάλλευσης του δυστυχήματος στα Τέμπη και τη μειοψηφία να επιμένει στα επιχειρήματα περί συγκάλυψης