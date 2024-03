ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Δίνουμε στον κ. Καραμανλή το «χαρτί» που ζήτησε – Το έγγραφο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που προειδοποιούσε για ατύχημα

«Παρασυρόμενος προφανώς από την «αποθέωση» που γνώρισε από τους υπόλοιπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ντροπιαστική του ομιλία στο κοινοβούλιο, σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη συνέχισε να αρνείται τις τεράστιες ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών»