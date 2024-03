Ο Ιμάμογλου φαβορί για τις αυριανές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη

Αναλυτές σχολιάζουν πως μια ενδεχόμενη επικράτηση του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αντιπροσωπεύει το 18% του πληθυσμού της Τουρκίας και το ένα τρίτο της οικονομίας της, θα μπορούσε να του προσφέρει ένα σκαλοπάτι για την εξουσία.