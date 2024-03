Η εκπληκτική επιτυχία της Giorgia Meloni – L. Reichlin

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Giorgia Meloni έχει αποδειχθεί μια δημιουργική πολιτικός που παραμένει δημοφιλής στο εσωτερικό και είναι έτοιμη να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Αλλά η εικόνα για το Meloni δεν είναι ρόδινη, ιδιαίτερα καθώς οι οικονομικές προοπτικές της Ιταλίας γκριζαρουν.

ΛΟΝΔΙΝΟ – Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στην εξουσία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Giorgia Meloni είναι πιο δημοφιλής και με επιρροή από ποτέ, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον ηγέτη του Fratelli d’Italia (Αδερφοί της Ιταλίας) – ενός πολιτικού κόμματος με ρίζες στον ιταλικό φασισμό που, μέχρι πρόσφατα, είχε σχετικά λίγα μέλη, καμία κουλτούρα διακυβέρνησης και μια σταθερά αντι-ΕΕ, αντι-ευρω στάση – αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα.

Η Μελόνι ηγείται τρικομματικής συμμαχίας με την ακροδεξιά Λέγκα και την κεντροδεξιά Forza Italia. Αλλά οι αδελφοί της Ιταλίας απολαμβάνουν σταθερή πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι το μόνο που τη διακρίνει από τους εταίρους της στο συνασπισμό. Σε αντίθεση με τον φιλορώσο Matteo Salvini, ο οποίος ηγείται της Lega, η Meloni είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι ηγέτες της ΕΕ –καθώς και οι αγορές– την βλέπουν με ολοένα και πιο θετικό πρίσμα.

Η Meloni είναι πλέον έτοιμη να έχει διαρκή επιρροή στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπου οι Brothers αποτελούν μέρος της κεντροδεξιάς Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) – της οποίας η Meloni είναι πρόεδρος. Η Forza Italia, από την πλευρά της, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), ενώ η Lega ανήκει στην Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, μαζί με ακροδεξιά κόμματα όπως το Alternative für Deutschland της Γερμανίας και το Εθνικό Ράλι της Γαλλίας.

Ήδη, η Μελόνι εκμεταλλεύεται τις προσδοκίες ότι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του τρέχοντος Ιουνίου θα ενισχύσουν τη δεξιά και θα αποδυναμώσουν το κέντρο για να ενισχύσουν τη συνάφεια του ECR. Ενώ το ΕΛΚ προηγείται στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να σχηματίσει συνασπισμό για να κυβερνήσει – και θα χρειαστεί ψήφους ECR. Η Μελόνι μπορεί κάλλιστα να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να εξασφαλίσει μια ανώτερη θέση για τους Brothers σε αντάλλαγμα να στηρίξει την Ursula von der Leyen του ΕΛΚ στην προσπάθειά της για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σίγουρα, μια επίσημη συμμαχία μεταξύ του ECR και του ΕΛΚ, μαζί με τους φιλελεύθερους, είναι απίθανη. Τα μέλη του ECR – που περιλαμβάνουν ριζοσπαστικά δεξιά κόμματα, όπως το ισπανικό Vox, το Πολωνικό Δίκαιο και Δικαιοσύνη (PiS) και νέες αφίξεις όπως το γαλλικό Reconquête! – καθιστά δύσκολη την αποδοχή της ομάδας από τα κύρια κόμματα.

Αλλά οι πραγματιστικές διαπραγματεύσεις και η υποστήριξη σε συγκεκριμένα θέματα δεν θα είναι αδύνατες. Και εδώ, η Meloni μπορεί να εμφανιστεί ως βασικός διαμεσολαβητής εξουσίας. Εν μέσω όλων των πολιτικών κινήσεων και συναλλαγών, ωστόσο, ορισμένες από τις δεσμεύσεις της αποχωρούσας Επιτροπής, όπως η πράσινη πολιτική της, είναι πιθανό να αποδυναμωθούν.

Ο αντίκτυπος της Meloni στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι πιθανό να επεκταθεί πέρα ​​από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο γάμος μεταξύ ενός κόμματος με ρίζες στον φασισμό, ενός φιλορωσικού κόμματος και ενός μέλους του ΕΛΚ μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια ιταλική ιδιοσυγκρασία, η οποία είναι απίθανο να επαναληφθεί. Όμως, μέχρι στιγμής, έχει λειτουργήσει. Και αν λειτουργήσει στην Ιταλία, θα μπορούσε να δώσει μια διέξοδο για άλλα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες περίπου, οι ψηφοφόροι σε πολλές προηγμένες δημοκρατίες γίνονται σταθερά λιγότερο πιστοί στα πολιτικά κόμματα. Υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις υποστήριξης και νέα κόμματα ανέβηκαν –και μερικές φορές έπεσαν– γρήγορα. Ενώ τα παραδοσιακά κόμματα προσέφεραν ολοκληρωμένα πολιτικά προγράμματα, τα νέα κινήματα συχνά επικεντρώνονται σε στενά ζητήματα. Καθώς η ψηφοφορία γίνεται όλο και πιο συναλλακτική, ο χώρος για «αφύσικες» συμμαχίες αυξάνεται.

Όμως η εικόνα για τη Meloni δεν είναι όλη ρόδινη. Στην πραγματικότητα, η συνεχιζόμενη σταθερή υποστήριξη στην Ιταλία δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Η άνοδος των Brothers ήταν μετέωρη, με το μερίδιό τους στη λαϊκή ψήφο να εκτοξεύεται από 4% το 2018 σε περίπου 27% σήμερα. Αλλά η δύναμη του κόμματος ήταν κυρίως αποτέλεσμα των αδυναμιών άλλων. Αυτό ισχύει και αλλού στην Ευρώπη: οι κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών της ΕΕ – Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία – είναι απίθανο να επιβιώσουν στις επόμενες εκλογές. Ισχύει επίσης στην Ιταλία, όπου μια διχασμένη αντιπολίτευση δεν μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση.

Όμως, το εκλογικό σώμα της Ιταλίας μπορεί να είναι ευμετάβλητο, ιδίως ενόψει της οικονομικής δυσπραγίας. Και ενώ η ιταλική οικονομία έχει σχετικά καλές επιδόσεις από την πανδημία του COVID-19 – καλύτερα από τη Γερμανία – οι προοπτικές φαίνεται να σκοτεινιαζουν, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, ειδικά οι γενναιόδωρες επιδοτήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, υποχωρούν.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας προβλέπεται να φτάσει το 4,3% του ΑΕΠ φέτος – 0,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης – και οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της προβλέπεται να παραβιάζουν τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ . Προσθέστε σε αυτές τις ανησυχίες από ανεξάρτητους οικονομολόγους ότι οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη για το 2024 είναι υπερβολικά αισιόδοξες και μια πιο απότομη από την αναμενόμενη δημοσιονομική προσαρμογή φαίνεται πιθανή. Καθώς τελειώνουν τέσσερα χρόνια κυβερνητικής μεγαλοπρέπειας, η ανάπτυξη θα μειωθεί.

Ευτυχώς, το ασφάλιστρο κινδύνου των ιταλικών κρατικών ομολόγων δεν έχει ακόμη επηρεαστεί. Η εποχή της αστάθειας των χρηματοπιστωτικών αγορών που οφείλεται στα στοιχήματα έναντι του ευρώ έχουν παρέλθει. Όμως η αγορά παρακολουθεί στενά την απόδοση της Ιταλίας και το κλίμα μπορεί να αλλάξει.

Αν και η Μελόνι έχει αποδειχτεί δημιουργική πολιτικός –και όχι η λαϊκίστρια που πολλοί φοβόντουσαν ότι θα ήταν– η ηγεσία που βασίζεται στην αδυναμία των άλλων δεν είναι βιώσιμη. Και μέχρι στιγμής, η Meloni έχει αποτύχει να διαμορφώσει καμία στρατηγική για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της Ιταλίας, των περιφερειακών ανισοτήτων της και της ανάγκης για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και συνταξιοδότησης. Αργά ή γρήγορα, οι ψηφοφόροι μπορεί να αφήσουν πίσω τους Brothers.

Lucrezia Reichlin, a former director of research at the European Central Bank, is Professor of Economics at the London Business School and a trustee of the International Financial Reporting Standards Foundation.