Κυβερνητικές πηγές σε ΣΥΡΙΖΑ για το κατηγορητήριο εναντίον του Καραμανλή: Η διαδικασία προβλέπεται στο Σύνταγμα – Μέχρι τότε μιλάμε για επικοινωνιακό πυροτέχνημα

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για πράξη ή παράλειψη από πολιτικά πρόσωπα, έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές