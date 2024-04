Μητσοτάκης: Στόχος η σύγκλιση με τους μισθούς της Ευρώπης – Αύξηση άνω του 26% στον κατώτατο την τελευταία 4ετια

Your browser does not support the audio element.

«Από σήμερα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 830 ευρώ, αν αναλογιστείτε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί πάνω από 26%» επισήμανε ο Κ. Μητσοτάκης