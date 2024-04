Ο Στέφανος Κασσελάκης την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει τα χαρτιά του για όλα τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας την Τρίτη, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ στις 19.50 με τη Σία Κοσιώνη