To «ντόμινο» στο Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις: Ο νέος ρόλος Βορίδη, ο «άγνωστος» Στέλιος Κουτνατζής Πολιτική 12:38, 01.04.2024 UPDATE: 12:57

Ο Στέλιος Κουνταντζής ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού – “Μείον δύο μέλη στο Υπουργικό Συμβούλιο” σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές