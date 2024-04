Μαρινάκης: Η αλαζονεία του Κασσελάκη μας εκπλήσσει περισσότερο από την άγνοιά του

Αυτό που σίγουρα επιβεβαιώσαμε και σήμερα είναι ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πορευτεί εκ νέου σε μια εκλογική διαδικασία, με μόνο όχημα την τοξικότητα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος