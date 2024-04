Ένταση Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή για τα απογευματινά χειρουργεία: «Λες ψέματα» – «Άντε από δω»

Your browser does not support the audio element.

Νέος έντονος διάλογος μεταξύ των του υπουργού Υγείας και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή