Ποινική δίωξη στους 11 βουλευτές των Σπαρτιατών – Δίωξη και στον Ηλία Κασιδιάρη

Η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου που δρομολογεί πολιτικές και ποινικές εξελίξεις. Ποιοι διώκονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Τι σηματοδοτεί η δίωξη ενόψει της επικείμενης απόφασης και του Εκλογοδικείου.