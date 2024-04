Το σενάριο για τις 12 έδρες των Σπαρτιατών – Πώς θα γίνει η κατανομή – Πίνακας

Your browser does not support the audio element.

Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσθέσει πέντε έδρες και να φτάσει τις 163 συνολικά – Πόσες έδρες αντιστοιχούν στα υπόλοιπα κόμμα της Βουλής