Θερμή χειραψία και χαμόγελα Μητσοτάκη – Σαμαρά – Καραμανλή πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ (Φωτογραφίες)

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χειραψία και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ