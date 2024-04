Τατάρ στην Telegraph για την Κύπρο: Υπέρ λύσης δύο κρατών για να αποφευχθεί «ανάφλεξη»

Your browser does not support the audio element.

«Αν πυροβολήσεις έναν Τούρκο στρατιώτη θα έχεις 10.000 στρατιώτες στο έδαφος», δήλωσε ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων – «Δείτε τι συνέβη στη Γάζα. Και πριν από αυτό στην Ουκρανία. Πριν από αυτό στη Βοσνία», συμπλήρωσε