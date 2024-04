H Gabriella Kindert θα αναλάβει νέα CEO της snappi

Η snappi ανακοινώνει ότι η Dr. Gabriella Kindert εντάσσεται στο δυναμικό της ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος. Η Dr. Kindert, με εμπειρία στον τραπεζικό και επενδυτικό κλάδο και με πάνω από δύο δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, θα αναλάβει το ρόλο της διευθύνουσας συμβούλου.

Η Dr. Kindert έρχεται στη snappi με στόχο να αναπτύξει την πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες των νεότερων γενιών, και έχει ένα φιλόδοξο πλάνο για διεθνή επέκταση.

Ο Χρήστος Μεγάλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της snappi, ανάφερε: «Καλωσορίζουμε τη Gabriella Kindert στη snappi, την κοινή εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings με την Natech. Με την εκτεταμένη διεθνή της εμπειρία έχει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει το έργο που έχει ήδη επιτελέσει η ομάδα μας και να οδηγήσει τη snappi με επιτυχία στην επόμενη φάση».

Η Dr. Gabriella Kindert δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην ομάδα της snappi για να ηγηθώ της δημιουργίας της πρώτης 100% ψηφιακής τράπεζας στην Ελλάδα. Η snappi θα επικεντρωθεί όχι μόνο στην τεχνολογική καινοτομία αλλά και στον σχεδιασμό μιας συμπεριληπτικής τραπεζικής εμπειρίας. Αποστολή μας είναι να αξιοποιήσουμε τις ψηφιακές δυνατότητες για να ικανοποιήσουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας μας, στοχεύοντας στη βελτίωση κάθε πτυχής της εμπειρίας του πελάτη με μια προσέγγιση που θα τον έχει στο επίκεντρο, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι προσβάσιμες, εύχρηστες και προσαρμοσμένες στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό τοπίο».

Η Dr. Kindert έχει πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των Mees Pierson, Fortis, BNP Paribas, Mizuho και NN IP. Επιπλέον, έχει συγγράψει μαζί με άλλους βιβλία best seller, μεταξύ των οποίων τα “Alternative Credit and its Asset Classes” και “The Wealthtech Book”.

Η Dr. Kindert έχει σπουδάσει Ιστορία στο Πανεπιστήμιο.