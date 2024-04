Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 12 το μεσημέρι, πέφτει η αυλαία στο 15ο Συνέδριο της ΝΔ

Your browser does not support the audio element.

Λίγο νωρίτερα θα μιλήσουν η πρόεδρος της Κομισόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαργαρίτης Σχοινάς