Four Seasons Yachts: Έως 330.000 δολάρια για μία μίνι κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά

Η Four Seasons Yachts αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της με ένα σκάφος με 95 σουίτες τον Ιανουάριο του 2026. Και θα είναι η πιο ακριβή κρουαζιέρα για τους επιβάτες. Επτά διανυκτερεύσεις στην Καραϊβική ή στο Αιγαίο Πέλαγος, με στάσεις στην Τουρκία και στα δημοφιλή ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος, κοστίζουν από 20.000 δολάρια έως και 330.000 δολάρια αν κάποιος επιλέξει να διαμείνει στα επταήμερα ταξίδια που προσφέρει στην εντυπωσιακή funnel suite, μία γυάλινη σουίτα με ιδιωτική πισίνα, γυμναστήριο και πανοραμική θέα.

Όσο πιο πολλά πληρώσει ένας πελάτης, τόσο περισσότερο χώρο θα έχει. Το Four Seasons 1, αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ έχει το ίδιο μέγεθος με κάποια κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 700 ατόμων. Όμως αυτό μεταφέρει μόλις 220 επιβάτες.

Μία διαφορετική κρουαζιέρα

Όμως μία κρουαζιέρα με το Four Seasons 1 δεν είναι σαν τις υπόλοιπες. Τα εντυπωσιακά ποσά που καλείται να καταβάλει ο πελάτης δεν καλύπτουν γεύματα, ούτε έστω μία σαμπάνια.

Η Four Seasons Yachts δεν απευθύνεται σε όσους έχουν συνηθίσει να κάνουν διακοπές σε κρουαζιερόπλοια, αλλά στους πελάτες που γνωρίζουν την πολυτέλεια της Four Seasons Hotels και είναι πιστοί στις υπηρεσίες που προσφέρει το brand.

«Αυτό που προσφέρουμε δεν είναι ούτε κρουαζιερόπλοιο, ούτε γιοτ», λέει ο Θάτσερ Μπράουν, διευθύνων σύμβουλος της Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., η οποία είναι συνιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της Four Seasons Yachts. «Πρόκειται για ένα μοναδικό υβρίδιο που θα είναι διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αγορά».

Εμπνευσμένο από τον Αριστοτέλη Ωνάση

Η έμπνευση για τον σχεδιασμό του εντυπωσιακού Four Seasons 1 είναι το διάσημο Christina O, το σκάφος που κάποτε ανήκε στον Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση και σήμερα είναι στη διάθεση για ιδιωτική ναύλωση.

Οι εσωτερικοί χώροι είναι σχεδιασμένοι από το εξειδικευμένο γραφείο Tillburg της Σουηδίας, με στόχο να μεταφέρουν εν πλω την ξενοδοχειακή μοναδικότητα του Four Seasons.

Όλες οι σουίτες είναι ευήλιες χάρη στα μεγάλα παράθυρα, διαθέτουν εξωτερικές βεράντες με τη μικρότερη να είναι τουλάχιστον 530 τ.μ.

Όσο για τις πιο ακριβές, κινούνται σε έκταση που θυμίζει βίλα.

Η κορυφαία σουίτα- και η πιο ακριβή- η Funnel Suite, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα.

Μάλιστα για όποιον θέλει να επεκτείνει τον διαθέσιμο χώρο, οι διπλανές σουίτες δύναται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την συνοδεία και την ασφάλεια του καλεσμένου.

Το σκάφος διαθέτει ένα «έξυπνο» σύστημα τοίχων που μπορούν να «εξαφανιστούν» για να συνδέσει τις σουίτες μεταξύ τους. Υπολογίζεται ότι μπορεί να γίνουν 100 διαφορετικοί συνδυασμοί ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης, με τις τιμές φυσικά να ξεπερνούν τα 300.000 δολάρια.

Η εμπειρία εν πλω

Η κρουαζιέρα ως τρόπος διασκέδασης και διακοπών είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που προσφέρει η Four Seasons. Έγινε γνωστή χάρη στις προσιτές τιμές και το all inclusive πακέτο, όμως σε αυτή την περίπτωση η φιλοσοφία είναι διαφορετική.

«Οι τιμές είναι αντίστοιχες με αυτές σε κορυφαίες σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων», σημειώνει ο Rob Clabbers, πρόεδρος της Q Cruise + Travel στο Σικάγο.

Το Four Seasons 1 διαθέτει μόλις 95 σουίτες και 11 χώρους εστίασης και lounge σαλονιών. Μόνο το πρωινό περιλαμβάνεται στις τιμές των δωματίων, ενώ για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες οι πελάτες θα πρέπει να πληρώνουν, εκτός από τα παιδιά έως 12 ετών. Οι μόνες υπηρεσίες που καλύπτονται εκτός από το πρωινό είναι ο καφές και η σόδα.

Φυσικά, η επταήμερα διαμονή περιλαμβάνει και μία σειρά από υπηρεσίες που θα θυμίζουν στους πελάτες τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο Four Seasons. Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Kids for All Seasons, το οποίο μεταφέρει τα παιδικά κλαμπ του ξενοδοχείου εν πλω, καθώς και εκδρομές με ιδιωτική ξενάγηση στα σημεία που θα προσαράζει το πλοίο.

10.000 δολάρια για τη λίστα αναμονής

Οι εναρκτήριοι και τερματικοί σταθμοί σε κάποια δρομολόγια είναι η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα, με τους επισκέπτες να μπορούν να διαμείνουν λίγο πριν ή λίγο μετά το τέλος του ταξιδιού τους στα ξενοδοχεία Four Seasons των δύο πόλεων.

Μία ακόμα διαφορά με την τυπική κρουαζιέρα; Το πολυτελές πλοίο θα διαθέτει ίση αναλογία επισκεπτών και πληρώματος, με κάθε πελάτη να έχει την προσωπική του εξυπηρέτηση.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί, 10 δρομολόγια, χειμώνας στην Καραϊβική, και άνοιξη και καλοκαίρι στη Μεσόγειο. Η Four Seasons έχει επιλέξει όλους τους δημοφιλείς προορισμούς από το Σεν Μπαρτς, τα ελληνικά νησιά μέχρι το Σεν Τροπέ.

Η διαδικασία για τις κρατήσεις είναι αρκετά αδιαφανής, καθώς προτεραιότητα έχουν οι πελάτες της Four Seasons.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να καταβάλλουν 10.000 δολάρια ανά σουίτα για να μπουν σε μια λίστα αναμονής.

