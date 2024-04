Μητσοτάκης: Η Τήλος απέδειξε στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100% είναι ένας στόχος απολύτως εφικτός

Ιδιαίτερη ικανοποίηση έδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος Just Go Zero Tilos, που έχει μηδενίσει την ταφή απορριμάτων στην Τήλο και έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, με αποτέλεσμα να θεωρείται πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους.

Κατά την επίσκεψή του στο νησί της Τήλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός».

Η δήμαρχος της Τήλου Μαρία Καμμά και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.

«Να σας συγχαρώ γι’ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω -και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση- σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισκόπηση στα έργα που γίνονται στο νησί

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο έγινε μία επισκόπηση των έργων που υλοποιούνται στο νησί, ενώ ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει το αναβαθμισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο συστεγάζεται με το Δημαρχείο.