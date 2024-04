Ρόδος – Μητσοτάκης: Υλοποιούμε ταχύτατα το κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχουμε «κατεβάσει μολύβια»

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές με μεγάλη διαφορά και σημείωσε με νόημα ότι τώρα «δεν είναι ώρα για παράπονα, για άστοχες διαφοροποιήσεις και κριτική σε επί μέρους θέματα»