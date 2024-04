Ανεβαίνει το θερμόμετρο ενόψει ευρωεκλογών – Περιοδείες ανά την Ελλάδα και πολιτική αντιπαράθεση

Your browser does not support the audio element.

Σε Τήλο και Ρόδο περιόδευσε ο πρωθυπουργός – Ταξίδι στη Γαύδο πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Στην ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις ο Ανδρουλάκης