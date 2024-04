Β. Ράπανος (Alpha Bank): Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό πλαίσιο που να προωθεί τις συναινέσεις

Την ανάγκη να επιτευχθούν συναινέσεις στη χώρα μας σε βασικά ζητήματα που καθορίζουν την πορεία της οικονομίας ανέδειξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος κατά τη σημερινή τοποθέτησή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Η δημοκρατία είναι το πολιτικό σύστημα των συναινέσεων. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς μηχανισμούς συναινέσεων», τόνισε ο κ. Ράπανος, σημειώνοντας ότι, παρά τα επιτεύγματα της περιόδου της Μεταπολίτευσης, δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς συναινέσεων για σημαντικά θέματα, όπως η διαφάνεια και λογοδοσία τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό χώρο, ενώ «η λέξη “μεταρρύθμιση” έχασε κάθε ουσία στην Ελλάδα, γιατί την παραμικρή αλλαγή την αποκαλούμε μεταρρύθμιση». Επιπλέον, όπως παρατήρησε, «οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις έγιναν κυρίως υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιστωτών μας».

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα “Restoration of Democracy: The Greek Economy Over the Years And the Lessons Learnt”, ο κ. Ράπανος έκανε μία συνοπτική αποτίμηση της οικονομικής πολιτικής στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, εστιάζοντας στην αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους και τη σημαντική επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που επιτάθηκε από την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ.

Τα αίτια της οικονομικής κρίσης

Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, ο κ. Ράπανος σχολίασε ότι τα αίτια της κρίσης και η μεγάλη διάρκειά της συνδέονται με την απουσία αξιόπιστων θεσμών που να θέτουν φραγμούς σε πολιτικές που υποσκάπτουν την οικονομική ευστάθεια της οικονομίας, να προωθούν τις παραγωγικές επενδύσεις και να παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank εντόπισε ως επιμέρους αδυναμίες την απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας μέσα από την τήρηση κανόνων και σύγχρονων συστημάτων ελέγχου, τόσο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης όσο και Κοινοβουλίου και το γεγονός ότι «το κράτος νομοθετεί θεωρώντας τον πολίτη φοροφυγάδα και αναξιόπιστο, με αποτέλεσμα και ο πολίτης να μην εμπιστεύεται πολύ περισσότερο το κράτος», ενώ σχολίασε ότι η δημιουργία της ΑΑΔΕ αποτέλεσε την πιο σημαντική πρόοδο στον δημοσιονομικό τομέα, καθώς έγινε ένα μεγάλο βήμα εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος, αλλά αυτό δεν αρκεί.

«Δεν ανήκω στους απαισιόδοξους, υπήρξαν σημαντικά επιτεύγματα στη Μεταπολίτευση, αλλά το ζητούμενο είναι τα μαθήματα που πήραμε να τα εμπεδώσουμε και να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε», κατέληξε ο κ. Ράπανος.