Δένδιας: Αυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων δείχνει η ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα

«Αναφέρεται σε θαλάσσια πάρκα γύρω από τις Κυκλάδες» και αυτό, όπως είπε, δείχνει «μια αυξανόμενη ατζέντα τουρκικών διεκδικήσεων και αιτιάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά