Επιτόκια Fed: Μπορεί η επόμενη κίνηση να είναι αύξηση και όχι μείωση, προειδοποιεί ο Λάρυ Σάμερς

«Πρέπει να ληφθεί σοβαρά η πιθανότητα η επόμενη κίνηση στα επιτόκια να είναι ανοδική αντί για καθοδική».

«Πρέπει να ληφθεί σοβαρά η πιθανότητα η επόμενη κίνηση στα επιτόκια να είναι ανοδική αντί για καθοδική».

Η προειδοποίηση έρχεται από τον οικονομολόγο και πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Λόρενς Σάμερς, ο οποίος υπογραμμίζει την πιθανότητα η Fed να δυσκολευτεί, όχι μόνο να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, αλλά και να ολοκληρώσει τον τρέχοντα κύκλο αύξησης των επτιτοκίων.

Οι δηλώσεις του Σάμερς, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του -, έγιναν αφότου ο πληθωρισμός Μαρτίου έδειξε υψηλότερη από την αναμενόμενη τιμή τόσο για τον βασικό δείκτη όσο και για τον δομικό, που αφαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας.

“I see no case for a cut in June but facts can change,” Former US Treasury Secretary Lawrence H. Summers says https://t.co/oVl7D1RxIK pic.twitter.com/de8oH2GGrN

— - TV (@-TV) April 10, 2024