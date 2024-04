Τι αλλάζει με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου – Τι σημαίνει για την Ελλάδα και τις χώρες πρώτης υποδοχής

Your browser does not support the audio element.

Το νέο νομοθετικό πακέτο υποχρεώνει κάποιες χώρες να μετεγκαταστήσουν περισσότερους μετανάστες ή να παρέχουν οικονομική αποζημίωση, η επιχειρησιακή βοήθεια, μια διάταξη γνωστή ως «μηχανισμός αλληλεγγύης»