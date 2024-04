Πυρ… ομαδόν από τους πολιτικούς αρχηγούς – Όλοι εναντίον όλων στη «μάχη των ευρωεκλογών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, στο τέλος της 4ετίας – Σε υψηλούς τόνους Κασσελάκης και Ανδρουλάκης