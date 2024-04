Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι στο Βίλνιους: «Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ. Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία