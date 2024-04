Ανοίγει την Τετάρτη η πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές γυναίκες

Your browser does not support the audio element.

Το επίδομα αφορά ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες