Γεραπετρίτης στο Φόρουμ των Δελφών: Τι είπε για ελληνοτουρκικά, Μπελέρη και Τραμπ

Your browser does not support the audio element.

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε πως «δεν είμαστε αφελείς ούτε αιθεροβάμονες να πιστεύουμε πως από τη μία μέρα στην άλλη θα λύσουμε τα προβλήματα