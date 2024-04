Κασσελάκης στο Φόρουμ των Δελφών: Στις ευρωεκλογές η διαφορά θα «κλείσει» και ο ΣΥΡΙΖΑ «θα εκπλήξει την Ευρώπη και τη χώρα»

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δήλωσε ότι ο ίδιος συνομιλεί με τους επενδυτές «καλύτερα απ’ τους ανταγωνιστές του» και ότι είναι ο «μόνος πολιτικός ηγέτης που έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα»