Μητσοτάκης από Πολωνία: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα σύνορά μάς, τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά»

Ο Ντόναλντ Τουσκ καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος ανταπέδωσε και ευχαρίστησε τον Πολωνό ομόλογό του για την βοήθεια στις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού στην Ελλάδα