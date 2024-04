Υπουργείο Εξωτερικών: Ανανέωση ταξιδιωτικής οδηγίας για Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη, Λίβανο και Ιράν

Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, τον Λίβανο και το Ιράν