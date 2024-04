Προκριματικές ΣΥΡΙΖΑ: Τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές – Συμμετείχαν περίπου 60.000 μέλη

Δεν θα ανακοινωθεί η σειρά κατάταξης των «35» – Πέντε υποψηφίους θα ανακοινώσει ο Στέφανος Κασσελάκης και μαζί με τους νυν ευρωβουλευτές Κώστα Αρβανίτη και Έλενα Κουντουρά θα συμπληρωθεί η λίστα των «42»