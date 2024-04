Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ 100.3: Σε λειτουργία στις 25 Απριλίου το νέο 5ψήφιο νούμερο για την παραβατικότητα ανηλίκων

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας καταγγέλθηκαν 108 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενώ έγιναν 69 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία