DW: Σημαντικά βελτιωμένη η κατάσταση στους προσφυγικούς καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά – Και Τούρκοι ζητούν άσυλο

Your browser does not support the audio element.

Είναι νωρίς να γίνουν προβλέψεις για τις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών το 2024 μετά τη νέα μεταναστευτική συμφωνία της ΕΕ. Οι διαδρομές αλλάζουν, κάποιες περνούν νότια της Κρήτης.