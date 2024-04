Ικανοποίηση στην Κουμουνδούρου από τις προκριματικές εκλογές

Your browser does not support the audio element.

Κομματικές πηγές ανέφεραν χθες το βράδυ πως η συμμετοχή ξεπέρασε τον πήχη των 50.000 που είχαν θέσει οι επιτελείς του κόμματος – 18 νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε χθες και η Νέα Αριστερα