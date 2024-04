Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου

Your browser does not support the audio element.

Τον Κυριάκο Βελόπουλο έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση ο Ευστάθιος Φλώρος – Ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία του