Οι «πέντε» που θα επιλέξει ο Κασσελάκης για το ευρωψηφοδέλτιο – Ολοκληρώθηκε το ταξίδι στις ΗΠΑ

Επιστρέφει αύριο από τις ΗΠΑ ο Στέφανος Κασσελάκης, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελική πεντάδα που θα επιλέξει για να συμπληρωθούν οι «42» της ευρωλίστας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ποσόστωση θα πρέπει να είναι ένας άνδρας και τέσσερις γυναίκες. Ήδη έχει αρχίσει μια «μουρμούρα» πως η πρώτη 35αδα έχει έντονα τα στοιχεία του life style και τελικά, χωρίς να υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή τα γνωστά πρόσωπα – στελέχη πήραν το «εισιτήριο» όπως αναμενόταν. Δεν φάνηκε δηλαδή ποια ήταν η συμβολή της βάσης και των προκριματικών εκλογών. Σε αυτή την κριτική θα πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τις τελικές επιλογές που θα κάνει και τις ανακοινώσεις στην εκδήλωση της Παρασκευής.

Στην Κουμουνδούρου εκφράζουν ικανοποίηση από την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στις ΗΠΑ και τις επαφές που είχε. Μιλώντας στους Έλληνες ομογενείς στη Νέα Υόρκη, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του 1821, τόνισε πως «δεν μπορούμε να φανταστούμε την έννοια του Ελληνισμού χωρίς την παρουσία της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο», ενώ επισήμανε πως «νιώθω μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι εδώ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως τέκνο της διασποράς, που έζησα κι εγώ εδώ στη Νέα Υόρκη για δέκα χρόνια, όπου έκανα τα πρώτα βήματα στην καριέρα μου, όπου συνάντησα τον τωρινό σύζυγό μου, όπου ήρθαν πάρα πολλοί νέοι Έλληνες για να ευημερήσουν όταν αντιμετώπισαν τη μεγάλη οικονομική κρίση πίσω στην πατρίδα». «Είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης «να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας κάθε μέρα ότι η ελευθερία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η ειρήνη είναι εύθραυστη, τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί εύκολα να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για την προώθηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων».

Visited @StateDept and met with the Principal Deputy Assistant Secretary of State, Ambassador Yuri Kim. We spoke about my vision for @syriza_gr, the future of the 🇬🇷🇺🇸 relations, our stance on the 🇨🇾 issue & of course our call for an immediate ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/FYUnF2D1YC

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 16, 2024