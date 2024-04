Πρόκληση Ερντογάν: Συνέκρινε «τον αγώνα» της Χαμάς με τη… μικρασιατική εκστρατεία και το Ισραήλ με τον Χίτλερ

Με την… μικρασιατική εκστρατεία πριν ένα περίπου αιώνα («Τουρκικός Πόλεμος Ανεξαρτησίας») συνέκρινε «τον αγώνα της Χαμάς» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας την Τετάρτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (ΑΚΡ). «Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει τίμημα για να το πούμε αυτό, σχολίασε σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

«’Όσο ο Θεός μου δίνει ζωή, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τον αγώνα της Παλαιστίνης, να είμαι η φωνή του καταπιεζόμενου παλαιστινιακού λαού’’» είπε.

#BREAKING Türkiye’s president compares Hamas’ struggle to Turkish War of Independence, adding: ‘We are well aware that there is price to pay for saying this’ pic.twitter.com/m4ZRqh02ll

— Anadolu English (@anadoluagency) April 17, 2024