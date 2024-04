Τουρκικά ΜΜΕ: «Πρόκληση η ανακοίνωση του Μητσοτάκη για θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, θα προκαλέσει κρίση»

«Κρίση θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης επανέλαβε τη ρητορική της Ελλάδας για το Αιγαίο» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ