Απάντηση Κασσελάκη για το «λάδι» : «Το μόνο θαύμα που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του»

«Τι σημαίνει πρόοδος; Ότι δεν έχεις ανάγκη να διαφημίσεις τον πατριωτισμό σου με χουντικά συνθήματα όπως οι Αυτιάδες αυτού του τόπου» αναφέρει σε ανάρτησή του