Εκλογές: Προβληματισμός για τo προβάδισμα του VMRO στη Βόρεια Μακεδονία – Θα ζητήσουν αναθεώρηση των Πρεσπών

Το VMRO προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά περίπου διπλάσια από τους σοσιαλδημοκράτες – Είναι δεδομένο πως θα ζητήσουν αναθεώρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών