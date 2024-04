«Κλείδωσε» για τις 13 Μαΐου το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα – «Παντελώς αδικαιολόγητη η αντίδραση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα»

Your browser does not support the audio element.

«Είναι ανάγκη να πειστεί το Ισραήλ και να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση που θα οδηγήσει σε σπιράλ μεγαλύτερης έντασης», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός – «Το Ιράν θα πρέπει να απομονωθεί», πρόσθεσε