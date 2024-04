Μπεκατώρου: Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την κίνηση που πρέπει στο θέμα Παπανώτα

Your browser does not support the audio element.

«Είμαι ήδη σε επικοινωνία με το κόμμα και περιμένω να τοποθετηθούν για το θέμα» δήλωσε η Σοφία Μπεκατώρου