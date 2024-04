Προκαλεί η Άγκυρα για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο: «Μονομερείς ενέργειες δεν θα γίνουν αποδεκτές»

Your browser does not support the audio element.

«Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά και νησίδες που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους» επιμένει προκλητικά η Άγκυρα