Το δηκτικό σχόλιο Ανδρουλάκη για Κασσελάκη: «Όταν βαφτίστηκα σχηματίστηκε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ στην κολυμπήθρα»

«Τι να συζητήσουμε; Για τη βάπτισή μου και τη βάπτισή του;» είπε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης