Τσελίκ για θαλάσσια πάρκα: Η ανακήρυξή τους «σαμποτάρει την εξομάλυνση» των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ η Τουρκία δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του Θαλάσσιου Πάρκου