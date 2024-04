Reuters: Η ελληνική οικονομία εκτινάσσεται έπειτα από μία επώδυνη δεκαετία

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας έπειτα από τη δεκαετία της κρίσης στέκεται δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

«Πριν από μια δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη μιας καταστροφικής κρίσης χρέους που σημαδεύτηκε από χρόνια λιτότητας, κακουχίες και αναταραχές. Τώρα, αξιωματούχοι και επενδυτές λένε ότι το 2024 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα ολοκληρωθεί επιτέλους η ανάκαμψή της», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Προστίθεται, δε, ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί σχεδόν 3% φέτος, πλησιάζοντας το μέγεθος που είχε το 2009, πριν την κρίση, πολύ περισσότερο από το 0,8% που προβλέπεται για τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το κόστος δανεισμού έχει κάνει βουτιά και είναι χαμηλότερο από της Ιταλίας, ενώ το 2022 η Ελλάδα αποπλήρωσε το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Αναφέρεται επίσης ότι οι τράπεζες θα ιδιωτικοποιηθούν πλήρως, για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, κάτι που ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα θεωρούν ως το τελικό σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα.

«Με την έξοδο του (κράτους), έχουμε ένα ορόσημο», δήλωσε στο Reuters ο Wim-Hein Pals της εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού Robeco, η οποία αγόρασε πρόσφατα μετοχές ελληνικών τραπεζών. «Η ελληνική οικονομία είναι σε καλή κατάσταση για να επωφεληθεί από την περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον», πρόσθεσε.

Τώρα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ένα άλλο πρόβλημα, ότι συγκρατείται από τη στασιμότητα στις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης που κάποτε της επέβαλαν αυστηρές μεταρρυθμίσεις.

Μετά από χρόνια αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές, η Ελλάδα επέστρεψε στην επενδυτική βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας το 2023. Όταν το ΤΧΣ πούλησε τον περασμένο μήνα το μερίδιό του στην Τράπεζα Πειραιώς, η πώληση υπερκαλύφθηκε οκτώ φορές, σημειώνει το Reuters.

Οι επισκέψεις στην Ακρόπολη, τον πιο γνωστό αρχαίο χώρο της Ελλάδας, έφτασαν τα 3,8 εκατομμύρια το 2023, αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος από αυτόν που είχε παρατηρηθεί στο αποκορύφωμα της κρίσης, αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στο δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στις προκλήσεις που παραμένουν για την ελληνική οικονομία, όπως τη μείωση των γεννήσεων και την έλλειψη εργατικού δυναμικού που απειλούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς και τις φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα – πυρκαγιές και πλημμύρες – οι οποίες επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.

Για πολλούς Έλληνες, σημειώνει το δημοσίευμα, η οικονομική ανάκαμψη δεν έχει μεταφραστεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, με τους οικονομολόγους να αναφέρουν ότι τα ευρύτερα οφέλη από την ανάκαμψη θα χρειαστούν χρόνο, σημειώνει το δημοσίευμα.

Όπως επισημαίνεται, η ανεργία παραμένει πάνω από 10% και είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ε.Ε. μετά την Ισπανία, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη είναι από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο μέσος μηνιαίος μισθός των 1.175 ευρώ είναι 20% χαμηλότερος από ό,τι πριν από 15 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Περισσότερες από τις μισές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 7,5 δισ. ευρώ το 2022, προέρχονται από χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν αδύναμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές, όπως τα αγροτικά προϊόντα, τα καύσιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα – τα δύο τρίτα των οποίων κατευθύνονται στην Ε.Ε. – μειώθηκαν σχεδόν 9% πέρυσι και η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 2%, εν μέρει ως αποτέλεσμα της υστέρησης της οικονομίας της Ευρωζώνης.

«Οι χαμηλότερες προσδοκίες για την ανάπτυξη στην Ευρώπη επηρεάζουν την Ελλάδα με δύο βασικούς τρόπους. Μέσω της πίεσης στις εξαγωγές… και μέσω του υψηλότερου κόστους του χρήματος», δήλωσε ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας. «Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει τομείς όπου οι επενδύσεις είναι πιο μακροπρόθεσμες, όπως τα έργα υποδομής και η μεταποίηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Reuters αναφέρεται και στην απεργία της Τετάρτης, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να τραβούν χειρόφρενο και τους πολίτες να ζητούν υψηλότερους μισθούς. «Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ανακάμψει από την απώλεια των πάντων όταν η οικονομία σταμάτησε» επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

