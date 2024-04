Ερντογάν για επίσκεψη Μητσοτάκη: Θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να φέρουμε τις σχέσεις μας σε καλύτερο επίπεδο

Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν έχει «κλειδώσει» για τις 13 Μαΐου – Δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη