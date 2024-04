Παπανώτας μετά την αποπομπή του: «Οι βεδουίνοι της πολιτικής με φάγανε. Καλή χώνεψη »

«Tα ίδια στελέχη που εγώ υπερασπιζόμουν δημόσια, αυτοί τελικά μου έσκαβαν τον λάκκο» δήλωσε σήμερα ο πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ