Ο Αχιλλέας Μπέος καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Όπως καταγγέλει ο ίδιος στα social media η Ζωή Κωνσταντοπούλου του είπε «γεια σου κούκλε, τι κάνεις;» που θα μπορούσε όπως λέει να το ερμηνεύσει και ως σεξουαλική παρενόχληση